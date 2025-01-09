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Шольц резко ответил Трампу и сравнил его с Путиным

Германия реагирует на заявления Трампа о возможности Гренландии стать частью США.

сегодня, 08:32
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Автор:
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Slava Kot

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на заявления избранного президента США по поводу территориальных претензий к другим странам, в частности Дании, которой принадлежит Гренландия. Немецкий лидер провел прямую параллель между Трампом и российским диктатором Путиным.

Шольц резко ответил Трампу и сравнил его с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: AP Photo / Ebrahim Noroozi

После недавних заявлений Дональда Трампа о необходимости в состав США включить Гренландию, Олаф Шольц предостерег от принудительного изменения границ.

"Принцип нерушимости границ распространяется на каждую страну – независимо от того, она восточнее нас, или на западе. Этого должно придерживаться каждое государство – независимо от того, маленькая ли это страна или очень мощное государство", — сказал немецкий канцлер.

Олаф Шольц добавил, что уже обсудил заявления Трампа с европейскими лидерами. По его словам, у ЕС "проявилось определенное непонимание, когда речь идет о текущих заявлениях со стороны США". Шольц подчеркнул, что незыблемость границ является "основным компонентом того, который мы называем западными ценностями". Немецкий лидер добавил, что Владимир Путин нарушил этот принцип, начав полномасштабное вторжение в Украину.

Шольца поддержал министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, нельзя нарушать в одностороннем порядке границы "только потому, что ты можешь".

"Это касается не только таких автократов как Путин, это, безусловно, касается лидера свободного мира, как справедливо называли американского президента на протяжении десятилетий", — сказал Писториус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция резко ответила Дональду Трампу, отметив, что ЕС не потерпит таких действий со стороны США.  

Также "Комментарии" писали о реакции Дании на заявления Трампа о Гренландии.



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Источник: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/verteidungsausgaben-debatte-trump-102.html
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