Шольц резко высказался по поставкам ракет Taurus Украине: от чего предостерег

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Ткачик Олеся
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выразил несогласие с позицией кандидата на пост главы правительства Фридриха Мерца относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, сообщает n-tv.
Олаф Шольц
В то же время он подчеркнул важность поддержки Украины, подчеркнув, что Германия не оставит Киев в одиночестве в борьбе за суверенитет и демократию.
При этом известно, что Шольц неоднократно высказывался против предоставления Украине ракет Taurus. В свою очередь, Фридрих Мерц, претендующий на должность канцлера, заявил, что готов рассмотреть передачу этих ракет Украине, если возглавит правительство.
Вместе с тем, Мерц отметил, что перед поставкой ракет необходимо четко поставить ультиматум российскому президенту Владимиру Путину, требуя прекращения атак на гражданскую инфраструктуру Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие граждане не поддерживают передачи ракет Taurus, которые Украина может использовать для ударов по территории России Таким образом Шольц в очередной раз назвал новую причину, почему против отправки ракет Taurus Украине. Шольц настоял, что именно граждане Германии против такой помощи Украине. тот курс, который поддерживает большинство граждан", — сказал Шольц. По его словам, при передаче этого оружия Украина может нанести удары вглубь России ракетами Taurus, которые Шольц назвал "опасным оружием".
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