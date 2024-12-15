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Шольц резко высказался по поставкам ракет Taurus Украине: от чего предостерег

Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину и не оставит Киев наедине с агрессором

сегодня, 10:17
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Ткачик Олеся

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выразил несогласие с позицией кандидата на пост главы правительства Фридриха Мерца относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, сообщает n-tv.

Шольц резко высказался по поставкам ракет Taurus Украине: от чего предостерег

Олаф Шольц

"Мы четко выступаем против всех горячих голов, которые считают, что мы должны делать все, что угодно. Мы не дадим разрешения на развертывание дальнобойных вооружений, поставляемых из Германии, на российской территории в глубине страны — так будет и дальше", — заявил канцлер. 

В то же время он подчеркнул важность поддержки Украины, подчеркнув, что Германия не оставит Киев в одиночестве в борьбе за суверенитет и демократию.

При этом известно, что Шольц неоднократно высказывался против предоставления Украине ракет Taurus. В свою очередь, Фридрих Мерц, претендующий на должность канцлера, заявил, что готов рассмотреть передачу этих ракет Украине, если возглавит правительство.

Вместе с тем, Мерц отметил, что перед поставкой ракет необходимо четко поставить ультиматум российскому президенту Владимиру Путину, требуя прекращения атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие граждане не поддерживают передачи ракет Taurus, которые Украина может использовать для ударов по территории России Таким образом Шольц в очередной раз назвал новую причину, почему против отправки ракет Taurus Украине. Шольц настоял, что именно граждане Германии против такой помощи Украине. тот курс, который поддерживает большинство граждан", — сказал Шольц. По его словам, при передаче этого оружия Украина может нанести удары вглубь России ракетами Taurus, которые Шольц назвал "опасным оружием".




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Источник: https://www.n-tv.de/politik/Scholz-will-nicht-mit-Wagenknecht-Buendnis-zusammenarbeiten-article25432827.html
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