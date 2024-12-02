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Шольц с неанонсированным визитом в Киеве: канцлер анонсировал важное заявление

Немецкий канцлер в Киеве объявит о новых поставках оружия на 650 млн евро

сегодня, 10:33
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц, который 2 декабря прибыл с визитом в Киев, заявил, что объявит о новых поставках оружия для Украины на сумму 650 млн евро. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "n-tv".

Шольц с неанонсированным визитом в Киеве: канцлер анонсировал важное заявление

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц отметил, что своим визитом хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе".

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессии", — заявил канцлер.

Он также добавил, что в Киеве планирует объявить "дополнительное оборонное оборудование на сумму 650 млн евро, которое будет поставлено в декабре".

"Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим", – отметил Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Одной из ключевых тем, которую подняли два лидера – был недавний звонок немецкого канцлера российскому диктатору Владимиру Путину. Детали разговора у себя в Telegram раскрал президент Украины Владимир Зеленский.

Во время разговора Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за лидерство в поддержке Украины системами противовоздушной обороны (ПВО). В частности, приветствовал готовность Берлина и в дальнейшем поддерживать Киев.

 В том же числе стороны обсудили: двусторонние шаги и шаги партнеров в вопросе усиления Украины; звонок Шольца Путину.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский рассказал, от чего предостерегал Шольца, но тот его не послушал.




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