Шольц сделал заявление о помощи Украине: к чему должна быть готова Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими. Как передает портал "Комментарии", свое заявление немецкий лидер сделал на конференции своей Социал-демократической партии Германии, сообщает "n-tv".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц призвал к настойчивости в поддержке Украины со стороны Германии.

"Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время", – сказал Шольц.

Поэтому, подчеркнул немецкий канцлер, очень важно, чтобы Германия могла делать то, что необходимо в течение длительного времени, а именно "продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе".

Своим нападением на Украину в 2022 году Россия положила конец общему пониманию мира и безопасности в Европе, считает лидер СДПГ. Должна быть ясность, что "границы в Европе больше не будут передвигаться силой", подчеркнул Шольц.

По словам канцлера, Германия даже должна быть готова к тому, что ей придется делать еще больше, "когда другие ослабнут", очевидно, намекая на неясную политическую ситуацию в США перед президентскими выборами в следующем году.

Глава немецкого правительства четко высказался за дальнейшую военную поддержку Украины.

"Президент Путин не может ожидать, что мы отступим", – подчеркнул он.

Шольц также упомянул об экономических последствиях российского империализма – для Германии, а еще больше для некоторых других стран. "Мы знаем, что были последствия, которые затрагивают и нас", – сказал канцлер, имея в виду высокие цены на энергоносители. Он подчеркнул, что правительству, тем не менее, удалось обеспечить хорошее энергоснабжение, даже если это, конечно, было "большим финансовым вызовом".

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