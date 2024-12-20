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Шольц собрался посетить Путина в Москве: скандальные подробности миссии

Канцлер Германии Шольц якобы планирует поехать в Москву к Путину

сегодня, 18:23
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Ткачик Олеся

Канцлер Германии Олаф Шольц готовится к поездке в Москву с целью продвижения мирной инициативы. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на источники в Комитете восточноевропейских экономических отношений Бундестага.

Шольц собрался посетить Путина в Москве: скандальные подробности миссии

Олаф Шольц

Ожидается, что Шольц попытается воспользоваться потенциальным примирением между Украиной и Россией, чтобы укрепить свои политические позиции в преддверии досрочных парламентских выборов, запланированных на 23 февраля.

Опросы показывают, что рейтинг Шольца и его социал-демократической партии существенно уступает блоку ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.

В то же время, меры, направленные на снижение напряженности в войне, такие как отказ от передачи Украине ракет Taurus и телефонный разговор Шольца с российским президентом Владимиром Путиным, получили широкую поддержку среди немецких избирателей.

По словам экспертов, успешная реализация миротворческих усилий канцлера в ближайшие два месяца может значительно повысить его популярность и позволить сохранить пост главы правительства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили войну России против Украины и пришли к важному решению. В правительстве Германии отметили, что разговор был посвящен проблемам политики безопасности в Европе. "Они согласились с тем, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь установления справедливого, честного и крепкого мира", — добавили в ведомстве.

При этом отмечается, что якобы Шольц и Трамп пришли к выводу, что война в Украине продолжается слишком долго и ее нужно завершать.





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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-und-csu-im-wahlkampf-die-angst-der-union-vor-olaf-scholz-zauberkaninchen-a-bc917ff1-5f12-401e-a874-b18286513eb7
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