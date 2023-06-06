Шольц увидел в подрыве Каховской ГЭС стиль Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС "новым измерением" войны РФ против Украины, намекнув, что за подрывом ГЭС может стоять путинский режим. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Олаф Шольц сделал на форуме в Берлине, сообщает "WDR".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер ФРГ отметил, подрыв ГЭС "вписывается в то, как Путин ведет эту войну".

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В то же время, как отмечается, канцлер избежал прямого возложения ответственности за подрыв на Россию, но указал, что есть признаки российской причастности.

Олаф Шольц добавил, что Россия всегда атакует гражданские объекты – города, села, больницы, школы, объекты инфраструктуры.

"Вот почему так важно, чтобы мы поддержали Украину – финансово, но также и поставками оружия", – подчеркнул он.

Отметим, 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка назвала главную причину подрыва россиянами Каховской ГЭС.



