Шольц уволил министра финансов через Украину: детали

Канцлер Германии Олаф Шольц пояснил, что уволил министра финансов Кристиана Линднера из-за невыполнения им четырех основных пунктов. По словам немецкого канцлера, один из них касался финансирования Украины.

Олаф Шольц. Фото: Raimond Spekking

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало заявление Олафа Шольца, в котором он объясняет свое решение уволить Кристиана Линднера, что привело к распаду трипартийной руководящей коалиции в Германии.

Шольца сказал, что Линднер не поддержал предложение на основе четырех пунктов:

— Доступность затрат на электроэнергию

— Обеспечение рабочих мест в автомобильной промышленности

— Введение инвестиционного бонуса

— Увеличение финансовой помощи Украине

По словам Шольца, Германия должна усилить поддержку Украины, которая спасается от суровой зимы. Канцлер считает, что это должен быть важный сигнал от Берлина для Украины после выборов в США.

"Каждый, кто отказывается от решения или компромиссного предложения в такой ситуации, действует безответственно. Как канцлер я не могу этого терпеть. Федеральный министр финансов не изъявляет желания реализовать это предложение в федеральном правительстве во благо нашей страны", — сказал Шольц.

Как сообщают немецкие СМИ, Кристиан Линднер считает, что Германия должна выбрать между помощью Украины и собственным благополучием граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 53% участвовавших в опросе граждан Германии высказались за досрочные выборы в стране. Именно из-за увольнения Линднера коалиция распалась и возникли условия для новых выборов в Германии.

Также "Комментарии" писали о заявлении Шольца, который задаст вопрос о доверии себе на голосовании в Бундестаге, которое состоится 15 января.