Шольц уволил министра финансов через Украину: детали

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Канцлер Германии Олаф Шольц пояснил, что уволил министра финансов Кристиана Линднера из-за невыполнения им четырех основных пунктов. По словам немецкого канцлера, один из них касался финансирования Украины.
Олаф Шольц. Фото: Raimond Spekking
Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало заявление Олафа Шольца, в котором он объясняет свое решение уволить Кристиана Линднера, что привело к распаду трипартийной руководящей коалиции в Германии.
Шольца сказал, что Линднер не поддержал предложение на основе четырех пунктов:
По словам Шольца, Германия должна усилить поддержку Украины, которая спасается от суровой зимы. Канцлер считает, что это должен быть важный сигнал от Берлина для Украины после выборов в США.
Как сообщают немецкие СМИ, Кристиан Линднер считает, что Германия должна выбрать между помощью Украины и собственным благополучием граждан.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 53% участвовавших в опросе граждан Германии высказались за досрочные выборы в стране. Именно из-за увольнения Линднера коалиция распалась и возникли условия для новых выборов в Германии.
Также "Комментарии" писали о заявлении Шольца, который задаст вопрос о доверии себе на голосовании в Бундестаге, которое состоится 15 января.
Новости