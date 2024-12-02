Шольц в Киеве сказал, чего никогда не получит Путин

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему недавно позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину, который отказывается прекращать войну и заключать мир. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский и Шольц

При этом он добавил, что для того, чтобы общаться с начавшим войну человеком, нужна четкая позиция и аргументация.

Канцлер напомнил, что разговаривал с Путиным еще до начала полномасштабного вторжения во время их встречи в Москве.

"Это был долгий разговор. Во многих пунктах мы не были одного мнения. И, как я понимаю, начать эту войну решили еще за два года до начала, но после того — на это направленно работали", — подчеркнул Шольц.

Он подчеркнул, что и в 2022 году, и во время недавнего телефонного разговора с Путиным его позиция оставалась неизменной. По его словам, он четко указывал на то, что Украина имеет право быть независимым, суверенным государством, которое само определяет свое будущее, в частности, избирает быть частью Европейского Союза. Канцлер добавил, что четко сказал Путину о том, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

Шольц также отметил, что между ним и Путиным существуют фундаментальные разногласия по вопросу Украины. При этом канцлер заверил, что Германия не снизит поддержку Украины.

"Украинцы и украинки могут положиться на нас. И пусть российский президент не рассчитывает на то, что он когда-нибудь может иметь Украину одинокой как противника. Нет, мы готовы поддерживать Украину в необходимой степени и сколько это нужно. И именно сейчас в этой ситуации – это очень важное сообщение", — сказал Шольц.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шольц намерен узнать, на что готова Украина в случае мирных переговоров с РФ.



