Шольц в последней речи в должности канцлера упомянул об Украине

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Slava Kot
Олаф Шольц в своем последнем публичном выступлении назвал российского диктатора Владимира Путина человеком, принесшим войну в Европу. По его словам, Германия не смирится с войной в Украине и будет делать все для мира.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в гамбургском мемориале Ноенгамме по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Свои слова немецкий политик связал с войной в Украине и тенденциями авторитаризма во всем мире.
Шольц заявил, что Германия не смирится с войной начатой российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, глава Кремля принес "кровавые ужасы войны" в Европу, которая является воплощением демократии, свободы и права.
По его словам, Германия не должна допустить новых войн, связанных с "империализмом, бесправием и расовой ненавистью".
Ожидается, что 6 мая Фридрих Мерц станет новым канцлером Германии и заменит на этом посту Олафа Шольца.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц назвал единственный залог гарантии мира в Украине
Также "Комментарии" писали, что Шольц озвучил позицию Германии по вопросу, когда будут сняты санкции с России.
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