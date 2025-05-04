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Шольц в последней речи в должности канцлера упомянул об Украине

Олаф Шольц призвал к миру в Украине.

4 мая 2025, 14:15
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Slava Kot

Олаф Шольц в своем последнем публичном выступлении назвал российского диктатора Владимира Путина человеком, принесшим войну в Европу. По его словам, Германия не смирится с войной в Украине и будет делать все для мира.

Шольц в последней речи в должности канцлера упомянул об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в гамбургском мемориале Ноенгамме по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Свои слова немецкий политик связал с войной в Украине и тенденциями авторитаризма во всем мире.

"Один из важнейших уроков по войне, развязанной немцами из нацистского режима террора, по убийству миллионов невинных женщин, детей и мужчин — это наше глубокое убеждение в том, что наш континент, что мы, европейцы, должны раз и навсегда оставить войны между нашими народами в прошлом", — заявил Шольц.

Шольц заявил, что Германия не смирится с войной начатой российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, глава Кремля принес "кровавые ужасы войны" в Европу, которая является воплощением демократии, свободы и права.

"Поэтому не удивительно, что автократы, экстремисты и популисты по всему миру, в том числе в наших собственных странах, атакуют и стремятся разрушить эту мирную и объединенную Европу", — сказал Шольц.

По его словам, Германия не должна допустить новых войн, связанных с "империализмом, бесправием и расовой ненавистью".

Ожидается, что 6 мая Фридрих Мерц станет новым канцлером Германии и заменит на этом посту Олафа Шольца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц назвал единственный залог гарантии мира в Украине

Также "Комментарии" писали, что Шольц озвучил позицию Германии по вопросу, когда будут сняты санкции с России.




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Источник: https://www.dw.com/uk/solc-v-ostannij-promovi-v-roli-kanclera-frn-zaklikav-do-miru/a-72428114
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