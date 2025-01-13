Канцлер Германии Олаф Шольц отверг требования новоизбранного президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО об увеличении расходов на оборону не менее 5% от ВВП.

Шольц не согласился с Трампом. Фото из открытых источников

Как известно, Германия только в 2024 году достигла текущего целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

"5% — это свыше 200 миллиардов евро в год. Федеральный бюджет даже не составляет 500 миллиардов евро. Это стало бы возможным только при значительном повышении налогов или значительном сокращении многих важных для нас вещей", — заявил Олаф Шольц.

Канцлер Германии заявил, что не допустит сокращения пенсий, финансирования местного самоуправления или транспортной инфраструктуры.

По его словам, Германия удержит нынешний уровень оборонных расходов.

"Мы и дальше будем тратить 2% нашего экономического производства на оборону", – сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ исторически является частью Малой Литвы. В ответ на заявление литовского президента первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал, что все Балтийские страны должны принадлежать России. "Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно — нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи", — заявил депутат.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинская армия не может в дальнейшем держаться на извозе пехотинцев, расплачивающихся за ошибки командования, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, на самом деле не столь важно, будет ли пауза в войне и когда она будет. "Важно, в каком состоянии мы дойдем до перемирия и где будет проходить линия боевого столкновения", — отметил он.