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Шольц впервые дал совет украинским беженцам в Германии

Шольц отметил, что рынок труда в Германии срочно нуждается в сотнях тысяч рабочих рук

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Канцлер Германии Олаф Шольц впервые сообщил, что украинские беженцы , желающие остаться в стране, должны устроиться на работу.

Шольц впервые дал совет украинским беженцам в Германии

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Как информирует Bild , в стране процент работающих украинских беженцев критически низкий — он составляет почти 25%, при этом в Дании 77% украинских беженцев устроились на работу.

"В Германии каждый, кто здесь работает и не делает ничего плохого, вполне уверен, что сможет здесь остаться. Гарантия проживания возникает и благодаря трудоустройству", — сказал политик.

Шольц также надеется, что количество украинских беженцев, имеющих помощь от Германии, уменьшится.

"Мы оплатили интеграционные курсы и языковые курсы. Поэтому мы теперь хотим побуждать многих людей найти работу. Рынок труда в Германии срочно нуждается в сотнях тысяч рук", — заключил канцлер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц назвал условия для украинских мужчин, чтобы они остались в Германии . Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские мужчины призывного возраста могут остаться в Германии, однако должны соответствовать определенным условиям.

Олаф Шольц принял участие в мероприятии Editorial Network Germany (RND), на котором ответил на вопрос о ситуации с украинскими беженцами призывного возраста. По словам Шольца, "их пребывание в Германии не будет угрозой". Однако немецкий канцлер настоял на том, что украинские беженцы должны трудоустроиться в Германии.

Канцлер Олаф Шольц заверил украинцев в Германии, что им разрешат остаться, если у них будет работа и вид на жительство. Известно, что в Украине принят новый закон о мобилизации, а МИД Украины заблокировал возможность обновить документы украинцам призывного возраста, которые находятся за границей.



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