Шольц впервые за два года поговорил с Путиным: появились первые подробности

Канцлер Германии Олаф Шольц провел ставший первым за последние два года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают немецкие издания Tagesschau и Sueddeutsche Zeitung.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

По информации Tagesschau, переговоры продолжались около часа. Как отмечает Sueddeutsche Zeitung, разговор состоялся 15 ноября после продолжительного периода подготовки.

Олаф Шольц ранее заявлял о готовности вести диалог с Путиным, если это поможет найти пути завершения войны России против Украины. Однако детали обсуждения пока не разглашаются.

Этот разговор был первым, поскольку дипломатические контакты между руководством Германии и России были значительно ограничены после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Шольц не раз критиковал российские действия, выступал за усиление санкций против Москвы и увеличение поддержки Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Шольц поговорят впервые за 2 года. Следует отметить, что разговоры о готовности канцлера Германии поговорить с хозяином Кремля в последнее время значительно активизировались. Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. На слова немецкого лидера отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Москва не получила сигналов от Берлина по поводу разговора между лидерами Германии и России.

Также "Комментарии" писали о том, что Шольц выступил с новым заявлением о переговорах. Ни о каких переговорах о войне в Украине без участия официального Киева не может быть. Также страны Евросоюза и дальше должны помогать украинскому народу против агрессии РФ.