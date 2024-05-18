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Ситуация на фронте критическая. Германия призвала союзников срочно помочь Украине

МИД Германии призвал партнеров предоставить Украине дальнобойные ракеты

сегодня, 00:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая.

Ситуация на фронте критическая. Германия призвала союзников срочно помочь Украине

Германия призвала Запад увеличить помощь Украине. Фото из открытых источников

Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.

"ВСУ необходимо больше оружия дальнего радиуса действия, чтобы иметь возможность поражать цели глубоко за линией фронта. Украине нужно оружие, которое может быть использовано на средних и больших расстояниях", — заявила Анналена Бербок.

Как отмечает Politico, слова главы МИД, вероятно, будут расценены как усиление давления на канцлера Олафа Шольца о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, отправку в Украину которых Германия исключает.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики достигли локальных успехов в Харьковской области, рассказал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. В то же время, по словам Кристофера Каволи, у россиян нет сил, которые позволили бы им совершить стратегический прорыв. Генерал выразил уверенность, что ВСУ удержит оборону на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ и Китай пытаются представить встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина как мирную инициативу, однако на самом деле они готовятся к противостоянию с Западом, пишет издание The Telegraph. Издание отмечает, что в комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине, но когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало ясно, что там не все о мире.



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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-germany-long-range-missiles-russia-war-annalena-baerbock/
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