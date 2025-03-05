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Ситуация становится опасной: США отключили HIMARS

США перестали передавать Украине всю разведывательную информацию, рассказал журналист Оливер Каролл

5 марта 2025, 21:17 comments4684
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Лиля Воробьева

США перестали передавать Украине всю разведывательную информацию, что фактически привело к отключению HIMARS для ВСУ.

Ситуация становится опасной: США отключили HIMARS

Система HIMARS (фото из открытых источников)

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Каролл, ссылаясь на свой источник.

По его данным, передача разведывательных данных была остановлена в 14.00 по киевскому времени. Украинская сторона также больше не получает информацию в реальном времени о возможных дальних ударах.

"Трамп хотел поблагодарить. Мы напишем это на могилах погибших украинцев", – заявил источник журналисту.

Отмечается, что наведение ракетных систем, в частности, HIMARS, в значительной степени зависит от американской разведки и спутниковых данных GPS. После прекращения обмена информацией между США и Украиной это оружие фактически потеряло свою эффективность, поскольку без точных разведывательных данных оно не может попадать в определенные цели.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых подробностях о приказе Трампа остановить помощь Украине . После того, как президент США Дональд Трамп распорядился прекратить поставки оружия Украине, находившиеся в воздухе грузовые самолеты с военной помощью были вынуждены вернуться.

"Снабжение оружия и техники в Украину на этой неделе было остановлено в понедельник вечером после того, как Дональд Трамп приказал сделать паузу", – отмечается в сообщении.

По словам представителя Пентагона, приказ был отдан в то время, когда Соединенные Штаты активно опрокидывали оборудование в регион. Чиновник сообщил, что распоряжение поступило в понедельник, 3 марта, около 18:00 по местному времени. Самолеты, направлявшиеся в Украину с грузом американского оружия, были "физически развернуты" прямо в воздухе после получения приказа.



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Источник: https://x.com/olliecarroll/status/1897340316942000271
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