Практически половина граждан Германии считает, что Украина должна уступить свою территорию с целью достижения мира с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, пишет "Zeit Online".

Германия. Фото: из открытых источников

В частности, 45% респондентов придерживаются мнения, что Украина должна уступить территорию. 39% говорят, что она не должна уступить ни одним сантиметром.

22% считают, что Украина должна отказаться от аннексированного в 2014-м году Россией Крыма. Еще 23% даже утверждают, что Киев должен отказаться не только от Крыма, но и от территорий, которые были оккупированы Россией после вторжения в феврале 2022 года.

Нет у немецкого населения единой позиции и по поводу того, следует ли снять запрет на удары Украины западным оружием вглубь территории России. 42% выступают "за" такое решение, а 43% – категорически против.

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно просит разрешения от западных союзников. Канцлер Олаф Шольц настроен скептически. В отличие от США, Великобритании и Франции, Германия не поставляла Украине дальнобойное оружие, отбрасывая такую идеи даже, несмотря на то, что другие союзники ее поддерживают.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина требует полного вывода российских войск со своей территории и стремится к вступлению в НАТО как условие для завершения войны. Однако западные союзники настаивают на более гибком подходе к прекращению огня, сообщает Bloomberg.

В частности, издание со ссылкой на украинских чиновников и источники, близкие к НАТО, отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы может рассмотреть возможность гибкого плана по завершению войны. Украинские чиновники признают, что война нуждается в своем "эншпиле" — конечном этапе.



