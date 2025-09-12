Правительство Германии намерено добиться более строгих ограничений на выдачу виз гражданам России для поездок в страны Шенгенской зоны. Как сообщает Deutsche Presse-Agentur, в подготовленном Берлином документе содержится требование к Еврокомиссии полностью реализовать рекомендации 2022 года, согласно которым визы для туристических поездок россиян должны быть существенно сокращены.

Сложности для въезда в Германию: кому будет почти невозможно попасть в страну

Однако статистика свидетельствует, что этого пока не произошло. По данным Евросоюза, в 2024 году российским гражданам было выдано около 542 тысяч краткосрочных виз для поездок в страны ЕС и другие государства Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это примерно на 20% больше, чем в 2023 году, хотя и значительно меньше показателей 2019 года.

Такая динамика вызывает недовольство в ряде стран Восточной Европы. Там подчеркивают, что в условиях продолжающейся в Украине войны недопустимо, чтобы состоятельные россияне, связанные с режимом Владимира Путина, отдыхали на курортах ЕС, пока на территории Украины продолжаются боевые действия.

По данным dpa, правительство Германии настаивает на обсуждении единой линии по визовым ограничениям с партнерами в Евросоюзе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что воздушное пространство Латвии вблизи восточной границы с Беларусью и Россией закрыто после оценки Национальных вооруженных сил Латвии. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны страны Андрис Спрудс, передает LSM.

Ограничение будет действовать, по меньшей мере, до 18 сентября с возможностью продления, уточнил Спрудс. "Российские беспилотники в воздушном пространстве НАТО – это тревожный сигнал, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации атак с применением беспилотников", – приводит портал слова министра обороны.