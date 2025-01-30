Собирающий мусор пенсионер оказался миллионером: он купил свой десятый дом

80-летний немецкий пенсионер Хайнц больше похож на бездомного, чем на обладателя немалого количества недвижимости. Благодаря своему образу жизни в Германии его называют "самым странным миллионером".

Хайнц. Фото: Юрген Манке / Bild

Журналисты Bild впервые встретились с Хайнцом два года назад. Тогда ему принадлежало семь домов, две квартиры, а на счетах было 500 тыс. евро. Сейчас у него всего 15 евро, но Хайнц не обанкротился. Он купил свой 10 дом за 700 тыс. евро. Кроме того, у немца 100 тыс. евро на депозитном счёте в другом банке.

Как пенсионер стал таким богатым

Ежемесячно инженер-электрик получает пенсию в размере 3600 евро с предварительной работы высокопоставленного чиновника в телекоммуникационном офисе. Его единственная роскошь – это интернет и ноутбук. Немец рассказывает, что не хочет иметь мобильный телефон, ведь это стоило бы дополнительных 10 евро в месяц. Как объясняет Хайнц, он живет довольно скромно, почти не тратит денег.

"Я даже не трачу пять евро в месяц на еду. Возможно, куплю масла для жарки или что-то другое, если оно закончится. Но большинство еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно было бы прокормить целую семью! Например, люди покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальные просто выбрасывают в помойку", — рассказал Хайнц.

Мужчина годами собирает мусор, который свозит во свой двор на велосипеде. Соседи Хайнца привыкли к необычному хобби мужчины и годами приносят ему просроченные продукты. Он их принимает, а также позволяет соседям выбрать интересные находки, которые привез из свалки.

Двор пенсионера Хайнца. Фото: Юрген Манке / Bild

Хайнц объясняет, что покупает дома, потому что они меньше теряют во время инфляции. Кроме того, немецкий пенсионер сам делает ремонт, а затем заселяет в дома арендаторов. У мужчины нет близких родственников и, несмотря на состояние в несколько миллионов, он не знает, кому оно достанется после его смерти.

"У меня есть несколько дальних двоюродных братьев, но они не могут заплатить налог на наследство. Возможно, я просто отдам дома арендаторам", – говорит Хайнц.

Немецкий пенсионер, купивший 10 домов. Фото: Юрген Манке / Bild

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в какой области пенсионеры получают самые высокие пенсии в Украине.

Также "Комментарии" писали о мужчине, купившем дом за 1 евро в Италии. Теперь он рассказал, не сожалеет ли о своем решении.