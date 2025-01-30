Собирающий мусор пенсионер оказался миллионером: он купил свой десятый дом

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Slava Kot
80-летний немецкий пенсионер Хайнц больше похож на бездомного, чем на обладателя немалого количества недвижимости. Благодаря своему образу жизни в Германии его называют "самым странным миллионером".
Хайнц. Фото: Юрген Манке / Bild
Журналисты Bild впервые встретились с Хайнцом два года назад. Тогда ему принадлежало семь домов, две квартиры, а на счетах было 500 тыс. евро. Сейчас у него всего 15 евро, но Хайнц не обанкротился. Он купил свой 10 дом за 700 тыс. евро. Кроме того, у немца 100 тыс. евро на депозитном счёте в другом банке.
Ежемесячно инженер-электрик получает пенсию в размере 3600 евро с предварительной работы высокопоставленного чиновника в телекоммуникационном офисе. Его единственная роскошь – это интернет и ноутбук. Немец рассказывает, что не хочет иметь мобильный телефон, ведь это стоило бы дополнительных 10 евро в месяц. Как объясняет Хайнц, он живет довольно скромно, почти не тратит денег.
Мужчина годами собирает мусор, который свозит во свой двор на велосипеде. Соседи Хайнца привыкли к необычному хобби мужчины и годами приносят ему просроченные продукты. Он их принимает, а также позволяет соседям выбрать интересные находки, которые привез из свалки.
Двор пенсионера Хайнца. Фото: Юрген Манке / Bild
Хайнц объясняет, что покупает дома, потому что они меньше теряют во время инфляции. Кроме того, немецкий пенсионер сам делает ремонт, а затем заселяет в дома арендаторов. У мужчины нет близких родственников и, несмотря на состояние в несколько миллионов, он не знает, кому оно достанется после его смерти.
Немецкий пенсионер, купивший 10 домов. Фото: Юрген Манке / Bild
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в какой области пенсионеры получают самые высокие пенсии в Украине.
Также "Комментарии" писали о мужчине, купившем дом за 1 евро в Италии. Теперь он рассказал, не сожалеет ли о своем решении.
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