Соперница Шольца заявила, что запустит "Северный поток", если станет канцлером

В Германии Федеральная партийная конференция AfD назначила 45-летнюю Алису Вайдель кандидатом в канцлеры. Единогласно и под бурные аплодисменты партийная конференция в Риге, Саксония, избрала ее лидером предвыборной кампании. Об этом пишет N-TV.

Алиса Вайдель. Кандидат на пост канцлера Германии

Вайдель сказала примерно 600 делегатам, многие из которых размахивали немецкими флагами, что AfD нужна, чтобы сделать Германию "опять сильной, богатой и безопасной".

"Мы снова запустим Северный поток", — кричала она о газопроводе в Россию под аплодисменты. Она обвинила Союз в копировании предвыборной программы AfD и оскорбила ХДС как "мошенническую партию", которую нужно обогнать. Ее крик раздался бурными аплодисментами: "Когда мы встанем за руль, мы снесем все ветряные мельницы". И дальше: "Долой эти ветряные мельницы позора". Вайдель также объявила, что правительство AfD "естественным образом вернет в действие функциональные атомные электростанции". Она призвала увеличить время работы угольных электростанций.

Отмечается, что американский миллиардер Илон Маск подключился к прямой трансляции партийной конференции на своей платформе X, тем самым снова предоставив AfD огромный международный охват. За постами босса Tesla следят более 210 миллионов человек по всему миру. Маск долгое время рекламировал AfD и произвел фурор живым разговором с Вайдель незадолго до партийной конференции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз поддержал проведение переговоров, которые должны прекратить войну в Украине. При этом он все же подчеркнул, что они должны проходить только с участием Украины.

"Мы должны добиваться настоящих переговоров, которые положат конец смертям и разрушениям в Украине", — сказал он, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.

Как заявил Шольц, чтобы покончить с войной, он проводит переговоры со многими странами, но якобы придерживается принципа "ничего об Украине без Украины". Шольц добавил, что важные решения не должны приниматься за спиной у Киева.