Соперник Шольца и претендент на пост канцлера отреагировал на идею отправки войск в Украину

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал идею о возможной отправке немецких войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет DW.

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, Мерц в эфире телеканала ARD раскритиковал слова министра иностранных дел Анналены Бербок относительно возможного привлечения немецких военных для поддержания мира в Украине в случае прекращения огня и назвал такие заявления "безответственными".

По его словам, таким вопросом сейчас никто не задается.

"Война в Украине продолжается, Россия по-прежнему жестоко действует против гражданского населения. Мы все думаем над вопросом, как закончить эту войну. Вопрос в том, как нам добиться этого", — сказал Мерц.

Канцлер Олаф Шольц так же ранее отверг возможность отправки немецких военных в Украину.

"О сухопутных войсках для меня в этой военной ситуации не может быть и речи. Я исключаю, что в нынешней ситуации в Украину будут направлены немецкие войска или солдаты", — подчеркнул политик.

В то же время Олаф Шольц уклонился от ответа на вопрос о том, может ли Германия участвовать в силах безопасности для поддержания прекращения огня в Украине, если такая договоренность все же будет достигнута.

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