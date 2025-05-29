Глава ультралевого Альянса и близкая к Путину немецкая политика Сара Вагенкнехт охарактеризовала встречу президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Фридриха Мерца как военный саммит и резко раскритиковала планы сотрудничества по поставкам вооружения дальнего действия, сообщает ntv.

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Вагенкнехт выразила возмущение, заявив, что действия Мерца и Зеленского свидетельствуют об отсутствии серьезности в мирных переговорах. По ее словам, отказ Украины от вступления в НАТО доказывает, что Зеленский и европейские лидеры действительно настроены на диалог.

Она охарактеризовала саммит как заседание по вооружениям, которое лишь укрепляет войну и способствует гибели людей. Вагенкнехт утверждает, что встреча демонстрирует отсутствие у Мерца и Зеленского желания к компромиссу — большее оружие, усиление санкций и никаких уступок, что не заставит Путина сесть за стол переговоров.

Политика также подчеркнула, что возможные поставки крылатых ракет Украине будут восприняты Москвой как объявление войны. Она обвинила Мерца в том, что он безосновательно указывает на Путина, обвиняя его в отказе от переговоров, и призвала канцлера искать компромиссы с Зеленским.

Вагенкнехт предупредила, что если Зеленский не изменит курс, Украина рискует полностью разрушиться и обвинила Мерца в удержании общества от информации о программе Taurus.

Портал "Комментарии" писал, что новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможным поставки Украине крылатых ракет Taurus. Отвечая на вопрос ведущего телеканала ZDF о поставках Taurus, немецкий канцлер подтвердил: "Конечно, это в пределах возможного".