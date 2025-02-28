Спор Трампа и Зеленского: на видео попала реакция украинского посла

28 февраля в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В переговорах также принимала участие госпожа Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова. Об этом сообщает "Главком".

Оксана Маркарова показала эмоции (фото из открытых источников)

Во время встречи между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом возник острый спор. В соцсетях распространились кадры, на которых видна реакция Оксаны Маркаровой на этот словесный конфликт.

На видео она опустила голову и закрыла частью головы рукой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп после встречи заявил, что Зеленский "проявил неуважение к США". Трамп заявил, что Зеленский "не готов к миру". Такое заявление он сделал после встречи с президентом Украины. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, во время "очень значимой встречи" участники переговоров "узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением".

"Удивительно, что получается из-за эмоций, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, мне нужен МИР", — написал он.

Трамп заявил, что Зеленский якобы "проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки".

Зеленский впервые прокомментировал свой визит в США после спора с Трампом и Венсом. В своем первом сообщении он поблагодарил народа США, президента и Конгресс. Также "Комментарии" писали о том, что

"Украине нужен справедливый и продолжительный мир, и мы работаем именно для этого": Зеленский впервые высказался после встречи с Трампом.