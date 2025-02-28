Спор Трампа и Зеленского: на видео попала реакция украинского посла

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Лиля Воробьева
28 февраля в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В переговорах также принимала участие госпожа Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова. Об этом сообщает "Главком".
Оксана Маркарова показала эмоции (фото из открытых источников)
Во время встречи между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом возник острый спор. В соцсетях распространились кадры, на которых видна реакция Оксаны Маркаровой на этот словесный конфликт.
На видео она опустила голову и закрыла частью головы рукой.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп после встречи заявил, что Зеленский "проявил неуважение к США". Трамп заявил, что Зеленский "не готов к миру". Такое заявление он сделал после встречи с президентом Украины. Об этом он написал в соцсети Truth Social.По его словам, во время "очень значимой встречи" участники переговоров "узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением".
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