США хотят вернуть свои расходы: советник Трампа шокировал заявлением о помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу дал интервью, в котором заявил, что разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным. В то же время Белый дом пока не подтверждает, но и не отрицает эту информацию.

Майк Уолтц (фото из открытых источников)

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в комментарии для NBC News воздержался от подтверждения факта общения Трампа с Путиным.

"Я не буду опережать президента", – отметил Волтц.

Как сообщает Guardian, советник Трампа подчеркнул, что в настоящее время идет немало важных переговоров, и на этой неделе высокопоставленные должностные лица американской администрации посетят Европу для обсуждения возможных путей прекращения войны. Он подчеркнул, что в этом процессе должны участвовать обе стороны конфликта.

Уолтц также отметил, что вопрос завершения войны поднимался в разговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой КНР Си Цзиньпином и лидерами стран Ближнего Востока.

"Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне", – заявил советник. Он также повторил слова Трампа о том, что тот рассматривает возможность введения новых налогов, пошлин и санкций против России.

Кроме того, Волтц подчеркнул, что президент США готов вынести на обсуждение ряд ключевых вопросов, в частности, будущее американской помощи Украине. Он отметил, что Соединенные Штаты стремятся компенсировать свои расходы, и в этом контексте речь идет о сотрудничестве с Украиной в сфере редкоземельных металлов, природных ресурсов, а также энергетики, включая нефть и газ.

"Президент Трамп готов вынести все эти вопросы на стол на этой неделе, включая будущее помощи США Украине. Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами по поводу их редкоземельных ископаемых , их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших", — добавил советник Трампа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советник Трампа сказал, кто должен дать гарантии безопасности для Украины . На этой неделе представители руководства США, в частности, госсекретарь, министр обороны, вице-президент и специальный посланник в Европе, проведут обсуждение возможных путей завершения войны, которую ведет Россия против Украины.

В то же время, он подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности Украины должен стать ответственностью европейских стран.

"Основной принцип здесь состоит в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах", – подчеркнул он.

