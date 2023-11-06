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Стала известна страна, которая готова стать лидером в НАТО для противодействия агрессии РФ

Германия готова взять на себя роль лидера в НАТО для противодействия российской агрессии

сегодня, 13:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Германия готова взять на себя роль лидера в НАТО, к чему союзники по Альянсу призывали на протяжении десятилетий. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет "Bloomberg".

Стала известна страна, которая готова стать лидером в НАТО для противодействия агрессии РФ

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

"НАТО приобрело еще большую актуальность и значение после жестокого нападения России на Украину", — заявил Писториус на конференции по политике НАТО в Берлине.


Министр отметил, что Германия, как страна, которая имеет крупнейшую экономику и является одной из самых заселенных стран Европы привержена защите восточного фланга военного альянса от российской агрессии.

"Поскольку мы не можем ожидать, что Россия откажется от своих имперских фантазий в ближайшие годы и десятилетия, мы вносим в альянсе значительный вклад в надежное и эффективное сдерживание", — высказался Борис Писториус. 

Стоит отметить, Европейский Союз внесет изменения в бюджетные правила. После того, как Россия вторгалась в Украину страны-члены НАТО должны будут увеличить военные расходы.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-06/ukraine-recap-germany-ready-to-assume-nato-leadership-role
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