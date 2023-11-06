Стала известна страна, которая готова стать лидером в НАТО для противодействия агрессии РФ

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Кравцев Сергей
Германия готова взять на себя роль лидера в НАТО, к чему союзники по Альянсу призывали на протяжении десятилетий. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет "Bloomberg".
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что Германия, как страна, которая имеет крупнейшую экономику и является одной из самых заселенных стран Европы привержена защите восточного фланга военного альянса от российской агрессии.
Стоит отметить, Европейский Союз внесет изменения в бюджетные правила. После того, как Россия вторгалась в Украину страны-члены НАТО должны будут увеличить военные расходы.
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