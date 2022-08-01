Стало известно, что Россия делает с газовой турбиной, полученной от Канады в обход санкций

До сих пор Россия не использует газовую турбину, полученную от Канады в обход антироссийских санкций для газопровода "Северный поток-1". Следовательно, Россия продолжает шантажировать Европу газом. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление представителя правительства Германии Вольфганга Бюхнера.

Россия не использует газовую турбину (фото из открытых источников)

Политик заявил, что теперь у РФ есть только политическая причина, чтобы не поставлять газ в Европу.

"Турбину уже можно было бы использовать. И таким образом устранить уже знакомый повод не снабжать столько, сколько можно было бы снабжать, по политическим причинам", — рассказал политик.

Кроме этого Вольфганг Бюхнер подчеркнул, что Германия не будет рассказывать, где находится турбина в целях безопасности.

Также он рассказал, что компания Siemens готова в любое время передать турбину для российского "Газпрома". Но передача не проходит, как сообщает политик, по разным причинам, в том числе и по политическим.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что канадские министры будут объяснять в парламенте свои действия из-за турбины для "Северного потока". Представители комитета по иностранным делам Палаты общин Канады требуют от своего правительства объяснений по решению о передаче российской турбины для газопровода "Северный поток". Издание сообщает, что члены комитета вызывают следующих канадских должностных лиц — министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона. Они должны объяснить в канадском парламенте решение о частичном отказе от санкций в отношении России и как передали турбину. Чиновников просят прийти в комитет сроком до 22 июля.

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