Стало известно, какую военную технику передала Германия Украине.

Германия передала Силам обороны Украины дроны, антидронное оборудование, модульные военные грузовики, десятки пикапов, прицепы для транспортировки тяжелой техники и другую военную помощь. Список предоставленного опубликован на сайте правительства Германии, пишут "Комментарии".



Германия передала Украине партию военной помощи

Список содержит обзор летальной и нелетальной военной поддержки Германией. Он включает поставки из Федеральных вооруженных сил, а также из промышленности, финансируемых из фондов федерального правительства для так называемого развития потенциала безопасности. В этом списке:

30 систем обнаружения дронов;

27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;

8 разведывательных дронов;

17 грузовиков MAN HX 8x8;

12 большегрузных прицепов;

1 тягач-транспортер танков М1070;

7 гусеничных/дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки;

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;

63 пикапа;

20 пусковых (70-миллиметровых) на пикапах с запасом ракет;

21 генератор;

32 мобильные системы отопления;

1 карета скорой помощи;

7 погранично-патрульных машин;

36 400 шерстяных одеял.

Общая стоимость отдельных лицензий, выданных Федеральным правительством на экспорт военных товаров в период с 1 января 2022 по 2 января 2023 года, составляет 2 245 303 401 евро. Подавляющее большинство доставленного поступает не из запасов Бундесвера, а промышленности.

Также немецкие власти обязались передать ВСУ 92 разведывательных дрона. Какого типа, не указывают.

Как писали "Комментарии", грузовики MAN HX 8x8 являются одними из наиболее используемых автомобилей для военной поддержки, во всем мире ими пользуются более 15000 единиц. Это универсальные машины, обладающие высокой мобильностью и прочностью, а модульная конструкция дает возможность MAN HX 8×8 использовать для многих различных задач.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!