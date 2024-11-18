Стало известно, о чем Шольц мог просить Путина в обмен на то, что Германия не даст Таурусы ВСУ

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Ткачик Олеся
Заявления о том, что канцлер Германии Олаф Шольц звонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы убедиться, что его позиция относительно войны в Украине не изменилась, звучат смехотворно, отметил член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.
Олаф Шольц
Также, по его мнению, там же смехотворно звучит мнение о том, что Шольц должен был донести Путину информацию, что позиция Запада по поддержке Украины неизменна.
Кроме того, добавляет эксперт, не убедительно выглядит и предположение о том, что Шольц звонил Путину, чтобы опередить Дональда Трампа, особенно учитывая, что канцлер уже является "хромой уткой". Хотя, учитывая предстоящие выборы, вероятно, Шольц хочет зайти на электоральное поле немецких ультралевых и ультраправых, единогласно призывающих к переговорам с Путиным.
При этом эксперт отметил, что о наличии такого компромата небезосновательно заявляла еще в начале 2023 года такая уважаемая контора, как Институт постинформационного общества, комментируя упорное нежелание Шольца поставлять Украине немецкие танки. Паныч напомнил, что Шольц дал добро на их поставки только после того, как США "символически" передали Украине немного "Абрамсов".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе Шольц созвонился с Путиным. Существует мнение, что канцлер просто отработал свой эгоистический предвыборный интерес.
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