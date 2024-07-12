Стало известно, почему РФ истерически реагирует на «тамагавки» в Германии: какой у них сюрприз

США планируют размещать ракеты большой дальности в Европе с 2026 года. В Германии будут базироваться крылатые ракеты Tomahawk и другие виды ракет, которые заступят на боевое дежурство, рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, подобные действия свидетельствуют о серьезности намерений США.

Ракета "Томагавк"

Эксперт напомнил, что крылатые ракеты Tomahawk могут преодолевать расстояние до 2000 километров и быстро выполнять боевые задания по уничтожению военных объектов противника. Есть возможность размещения в Германии ракет с ядерным зарядом, добавил Свитан.

На сегодняшний день пять стран Европы имеют американское ядерное оружие: Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Турция. Tomahawk, в частности, является носителями ядерного оружия.

Свитан также отметил, что российские угрозы ядерного оружия вызвали серьезную реакцию со стороны Запада. Американские ракеты способны уничтожить военно-оборонный комплекс России, вызывающий истерику среди российского руководства. По словам эксперта, Россия производит около 100 ракет в месяц, в то время как в Германию сразу поступит 1000 ракет.

То есть, подчеркнул Свитан, в Германию доставляют не оборонительное, а атакующее оружие, именно это вызывает беспокойство в России, поскольку Европа готовится не только к обороне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России отреагировали на планы Минобороны США разместить в Германии "томагавки". Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, российские военные уже "взяли в работу" эту информацию. Кроме того, он истерически заявил о том, что Россию пытаются запугать.





