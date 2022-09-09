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Стало известно, сколько немцев выражает поддержку Украине

Появились результаты опроса граждан Германии о дальнейшей поддержке Украины в войне с Россией.

сегодня, 13:22
Автор:

Slava Kot
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Жители Германии выразили поддержку Украине, и собираются и дальше поддерживать наше государство, несмотря на давление со стороны повышения цен на энергоресурсы. Такие данные опубликовало 9 сентября немецкое издание ZDF, создавшее политический барометр.

Стало известно, сколько немцев выражает поддержку Украине

Стало известно, сколько немцев поддерживает Украину. Фото из открытых источников

За результаты опроса 70% немцев готовы и дальше поддерживать Украину, даже несмотря на рост цен на отопление, топливо и другие энергетические ресурсы.

Наибольшую поддержку продемонстрировали жители Германии, которым симпатизирует партия "зеленых", здесь показатель солидарности с Украиной составляет 97%. Социал - демократы оказались на втором месте с результатом поддержки в 82%. Избранники политического объединения ХДС/ХСС получили третье место, 73% их избирателей готовы поддерживать Украину.

Симпатики партии под названием "Альтернатива для Германии" менее всего готовы поддерживать Украину из-за повышения цен на энергоносители. Стоит отметить, что эта партия поддерживает крайние правые взгляды в политике.

Более подробную статистику поддержки Украины в зависимости от партии можно просмотреть ниже:

Стало известно, сколько немцев выражает поддержку Украине - фото 2

Исследование вышло на фоне неудовлетворенности многими жителями Европы повышения цен на энергоресурсы перед началом отопительного сезона.

Несмотря на это, уровень поддержки среди жителей Германии существенно не изменился по сравнению с другими месяцами и держится в 70%. 21% немцев против дальнейшей поддержки Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию неоимперской империей и просил о расширении ЕС.

Также "Комментарии" писали об ограничениях для украинских беженцев в Германии, ведь стало известно, что 12 из 14 федеральных земель перестали принимать жителей Украины.



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Источник: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-union-gruene-ampel-koalition-energiekrise-100.html?slide=1660224600041
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