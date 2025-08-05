Стало известно, сколько украинских беженцев нашли работу в Германии

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Кравцев Сергей
Германии количество трудоустроенных украинцев, которые пользуются статусом защиты, превышает треть от общего количества. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Федерального агентства занятости Германии.
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
Отмечается, что в первый месяц 2025 года в ФРГ были трудоустроены 299 670 граждан Украины, из которых 174 080 — женщины и 125 590 — мужчины.
В то же время количество получателей социальной помощи Bürgergeld (которую получают только граждане ФРГ и украинцы со статусом защиты) в возрасте от 15 до 65 лет (возраст трудоспособности) составила 497 210 человек: 317 250 женщин и 179 970 мужчин.
По состоянию на апрель 2025 года Bürgergeld получали 693 420 граждан Украины, среди которых 413 290 женщин и 280 120 мужчин.
Это число включает не только трудоспособных, но и детей, молодежь и пожилых людей. Среди мужчин-получателей помощи 150 660 — в возрасте 18-63 года.
Таким образом, уровень трудоустройства среди украинцев в Германии немного превышает 33% — это ниже, чем в соседних странах, которые также приняли значительное количество беженцев с конца февраля 2022 года.
В Федеральном агентстве занятости также сообщили, что средняя сумма выплат по программе Bürgergeld в марте 2025 года составила 882 евро.
При этом важно понимать, что размер пособия зависит от возраста и семейного положения получателя. Одинокие взрослые и родители-одиночки получают 563 евро в месяц, супруги – по 506 евро на каждого, дети – от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.
Зарегистрированные украинские беженцы, в отличие от представителей других национальностей, пользуются временной защитой, предусмотренной §24 закона о пребывании. Он позволяет им легально находиться в Германии, работать, пользоваться социальными услугами, а детям – получать образование.
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