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Стало известно, сколько украинских беженцев нашли работу в Германии

Уровень трудоустройства среди украинцев в Германии немного превышает 33%

5 августа 2025, 12:08 comments1154
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Кравцев Сергей

Германии количество трудоустроенных украинцев, которые пользуются статусом защиты, превышает треть от общего количества. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Федерального агентства занятости Германии.

Стало известно, сколько украинских беженцев нашли работу в Германии

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в первый месяц 2025 года в ФРГ были трудоустроены 299 670 граждан Украины, из которых 174 080 — женщины и 125 590 — мужчины.

В то же время количество получателей социальной помощи Bürgergeld (которую получают только граждане ФРГ и украинцы со статусом защиты) в возрасте от 15 до 65 лет (возраст трудоспособности) составила 497 210 человек: 317 250 женщин и 179 970 мужчин.

По состоянию на апрель 2025 года Bürgergeld получали 693 420 граждан Украины, среди которых 413 290 женщин и 280 120 мужчин.

Это число включает не только трудоспособных, но и детей, молодежь и пожилых людей. Среди мужчин-получателей помощи 150 660 — в возрасте 18-63 года.

Таким образом, уровень трудоустройства среди украинцев в Германии немного превышает 33% — это ниже, чем в соседних странах, которые также приняли значительное количество беженцев с конца февраля 2022 года.

В Федеральном агентстве занятости также сообщили, что средняя сумма выплат по программе Bürgergeld в марте 2025 года составила 882 евро.

При этом важно понимать, что размер пособия зависит от возраста и семейного положения получателя. Одинокие взрослые и родители-одиночки получают 563 евро в месяц, супруги – по 506 евро на каждого, дети – от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.

Зарегистрированные украинские беженцы, в отличие от представителей других национальностей, пользуются временной защитой, предусмотренной §24 закона о пребывании. Он позволяет им легально находиться в Германии, работать, пользоваться социальными услугами, а детям – получать образование.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4022134-u-nimeccini-pracevlastovani-trohi-bilse-tretini-ukrainskih-bizenciv.html
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