Официальный Берлин отверг идею создания бесполетной зоны над Украиной, которую мог бы ввести Североатлантический альянс. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что представитель правительства Германии также заявил, что Берлин не изменил свое решение по этому вопросу.

"Мы отвергли это в свое время, и я думаю, что, то же самое относится к различным просьбам, которые звучат сейчас", — заявил чиновник, имя которого издание не называет.

Стоит отметить, что представители нескольких немецких политических партий предложили идею, что Польша и Румыния могли бы закрыть небо над западной Украиной, чтобы создать 70-километровую безопасную зону и сбивать дроны.

Российские войска продолжают атаковать Украину, вынуждая украинских дипломатов обращаться за помощью к своим союзникам. Одним из ключевых требований является поставка систем противовоздушной обороны, способных противостоять баллистическим ракетам. Так "The Wall Street Journal" отмечает, что Страна-агрессор все чаще обходит украинскую ПВО. Подтверждением этого есть то, что Украина сбивает российские ракеты гораздо реже, чем ранее.

Издание отмечает, снижение возможностей противовоздушной обороны Украины объясняется усилением атак российских беспилотников и ракет, а также обстрелами с баллистических ракет. Кроме того, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставляемой Западом системы Patriot, которая раньше была лучшей защитой от подобных атак.

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