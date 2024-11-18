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Стало известно, зачем на самом деле Шольц звонил Путину: что должен понять Трамп

Шольц звонил Путине не ради мира в Украине, а потому, что ему нужно задобрить свой электорат перед выборами

18 ноября 2024, 10:22
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Ткачик Олеся

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц позвонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, и многие даже начали думать, что уже дан старт каким-то переговорам, отметил политолог Владимир Фесенко.

Стало известно, зачем на самом деле Шольц звонил Путину: что должен понять Трамп

Олаф Шольц

На самом деле, отмечает эксперт, нет никаких оснований для таких выводов и вообще для восприятия этого разговора как значимого политического события, которое будет иметь какие-то серьезные последствия.

Во-первых, говорит Фесенко, реальные переговоры об условиях завершения войны в Украине в Кремле собираются вести только с Дональдом Трампом и его полномочными представителями. Европейских лидеров Путин воспринимает как "марионеток США".

Во-вторых, подчеркивает эксперт, следует учитывать, что Шольц дорабатывает в должности канцлера ФРГ последние месяцы. Германия быстро шагает в направлении досрочных парламентских выборов, после которых с очень высокой вероятностью в ФРГ последует новое правительство с новым канцлером. Это прекрасно понимают и в Кремле, поэтому не собираются вести какие-либо серьезные переговоры с Шольцем, убежден Фесенко.

По его мнению, Кремль согласился на переговоры с Шольцем исключительно с пропагандистской целью, чтобы продемонстрировать слабость канцлера, желающего договориться с Путиным.

"На фоне Шольца Путину легко выглядеть мощным, жестким и неуступчивым. С политической точки зрения для Кремля это прелюдия к предстоящим мирным переговорам с Трампом или его представителями, а также фиксация своей начальной переговорной позиции", – отметил эксперт.

При этом Фесенко считает, что Шольц также отлично понимал, что Путин не будет вести с ним переговоры о завершении войны в Украине. Для него важен чисто внутриполитический и предвыборный эффект этого разговора.

"Перед предстоящими парламентскими выборами в ФРГ он позиционирует себя как миротворец, пытаясь подстроиться под настроения значительной части немецких избирателей. В конце концов, это хороший пиар-способ привлечь к себе информационное внимание и в Германии и во всем мире", — считает политолог.

По его мнению, с высокой вероятностью в таком же "миротворческом" стиле Шольц будет действовать и на саммите "Большой двадцатки". Там он будет говорить о мире, прежде всего, с лидером Китая, а также с другими участниками саммита.

Шольц отрабатывает свой эгоистический предвыборный интерес. Этот разговор не будет способствовать миру в Украине. Скорее, наоборот – своими псевдо-миротворческими маневрами Шольц немного подыграл Путину", — говорит политолог.

Впрочем, по его мнению, этот диалог между Шольцем и Путиным вновь подтвердил, что российский диктатор не изменился, он не хочет мирных компромиссов, он стремится договариваться на своих условиях. К настоящему миру Путина нужно принуждать, а не уговаривать.

"Но над этим должен задуматься уже Трамп. Иначе он повторит ошибки Шольца", – добавляет Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Зеленский был против того, чтобы Шольц звонил Путину.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid02yrBoberEVDkkQLefaac41tFP84c6Vn5nmDh9asJYLrLas6LiKnbqNX9NLP5iNQfGl
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