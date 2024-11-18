Стало известно, зачем на самом деле Шольц звонил Путину: что должен понять Трамп

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Ткачик Олеся
На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц позвонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, и многие даже начали думать, что уже дан старт каким-то переговорам, отметил политолог Владимир Фесенко.
Олаф Шольц
На самом деле, отмечает эксперт, нет никаких оснований для таких выводов и вообще для восприятия этого разговора как значимого политического события, которое будет иметь какие-то серьезные последствия.
Во-первых, говорит Фесенко, реальные переговоры об условиях завершения войны в Украине в Кремле собираются вести только с Дональдом Трампом и его полномочными представителями. Европейских лидеров Путин воспринимает как "марионеток США".
Во-вторых, подчеркивает эксперт, следует учитывать, что Шольц дорабатывает в должности канцлера ФРГ последние месяцы. Германия быстро шагает в направлении досрочных парламентских выборов, после которых с очень высокой вероятностью в ФРГ последует новое правительство с новым канцлером. Это прекрасно понимают и в Кремле, поэтому не собираются вести какие-либо серьезные переговоры с Шольцем, убежден Фесенко.
По его мнению, Кремль согласился на переговоры с Шольцем исключительно с пропагандистской целью, чтобы продемонстрировать слабость канцлера, желающего договориться с Путиным.
При этом Фесенко считает, что Шольц также отлично понимал, что Путин не будет вести с ним переговоры о завершении войны в Украине. Для него важен чисто внутриполитический и предвыборный эффект этого разговора.
По его мнению, с высокой вероятностью в таком же "миротворческом" стиле Шольц будет действовать и на саммите "Большой двадцатки". Там он будет говорить о мире, прежде всего, с лидером Китая, а также с другими участниками саммита.
Впрочем, по его мнению, этот диалог между Шольцем и Путиным вновь подтвердил, что российский диктатор не изменился, он не хочет мирных компромиссов, он стремится договариваться на своих условиях. К настоящему миру Путина нужно принуждать, а не уговаривать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Зеленский был против того, чтобы Шольц звонил Путину.
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