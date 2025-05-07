Станет ли Мерц лидером Европы и чего ждать Украине

Вчера Бундестаг со второй попытки избрал лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии. Он заменяет на этом посту социал-демократа Олафа Шольца. Новоизбранный канцлер Германии в интервью немецкому телеканалу ZDF уже заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку со стороны Берлина – как политическую, так и военную. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Первым тестом будет риторика Мерца о предоставлении Украине ракет Таурус

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун говорит, что Фридрих Мерц – позитивная для Украины кандидатура, потому что он один из немногих кандидатов в парламентской кампании, который откровенно говорил о необходимости поддержки Украины, но и не только.

"Мерц, по-моему, довольно похож в своих взглядах с французским президентом Макроном в контексте того, что Европа должна быть сильной, объединенной и Европа нуждается в реформах, которых не видела десятки лет и которые привели к тому, что сегодня появились факторы Фицо, Орбана, есть угроза прихода к власти антиевропейских политиков в Румынии. Поэтому он точно хочет вернуть Германию на такой глобальный политический трек. Он точно сходится с Макроном в позиции относительно Соединенных Штатов, что она должна быть жесткой, четкой, бескомпромиссной с точки зрения больших преференций для Соединенных Штатов, чем для других стран. И, мне кажется, что Мерц, по крайней мере, в своей избирательной кампании, был очень резким и однозначным, то есть он не играл в популистского политика. Он часто давал резкие ответы, что легко не будет Германии и Европе, но нужно выбирать за что ты выступаешь – за единство и общее сопротивление внешним угрозам или за поиск популярных решений, которые приведут к еще большему кризису. Мерц имеет абсолютную перспективу для того, чтобы, если не выбить Макрона с передовых позиций, временно взявшего руль в вопросах управления Европой и борьбы с РФ, сопротивления США, то, как минимум, быть на одном уровне, как это было много предыдущих циклов, когда Франция, Германия действительно боролись за единодушное лидерство, но не удавалось никому получить большее преимущество", – отметил политолог.

Что касается вопроса, что ждать Украине, то Максим Джигун говорит, что первым тестом будет риторика Мерца относительно предоставления Украине ракет Таурус. Так активно, как он говорил об этом во время избирательной кампании, хотелось бы услышать уже с трибун парламента, правительства и международных институций относительно того, что Германия эти шаги, все же, реализует и Украина получит то оружие, которое очень давно хотела, в котором нуждалась и нуждается до сих пор.

"Ну и, конечно, это также касается всех других инициатив по продлению траншей военной, финансовой помощи, политической, дипломатической поддержки, оказываемой Германией при Шольце. Ее нужно масштабировать и понимать, что без сильной Украины не будет сильной Европы и правление Мерца тоже не будет долгим. При этом видим, что несколько шаткая у него ситуация во внутренней политике, потому что несколько насмешливо не с первого раза его назначили канцлером, однако поступки намного важнее формы и того, как он прошел к власти", – констатировал эксперт.

Мерц действительно будет менее покладистым и "злее"

Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий обратил внимание на провал Фридриха Мерца во время первого голосования, которое считают беспрецедентным в современной истории Германии.

"Очевидно, мало кто хочет получить именно такую "беспрецедентность". И фактически Мерц получил основания быть максимально жестким и требовательным ко всем – своим и чужим", – отметил политолог.

По его мнению, новый канцлер Германии теперь может всерьез удивить своими решениями.

"Из-за такой специфики получения должности Фридрих Мерц действительно будет менее покладистым и "злее", если можно так сказать, во всех вопросах, не имеющих однозначного отношения у депутатов. В частности, и в вопросах обороны Германии и поддержки Украины", – отметил Алексей Голобуцкий.

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