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Главная Новости Мир Германия Стихия убила более 100 человек: в Германии объявили режим военной катастрофы (ФОТО, ВИДЕО)
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Стихия убила более 100 человек: в Германии объявили режим военной катастрофы (ФОТО, ВИДЕО)

Федеральное правительство уже разрабатывает проект материальной поддержки пострадавших немцев

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева

В Германии продолжают ликвидировать последствия стихии, которая натворила немало бед в стране. Уже погибло более 100 человек. Об этом пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Стихия убила более 100 человек: в Германии объявили режим военной катастрофы (ФОТО, ВИДЕО)

Стихия в Германии (фото из открытых источников)

В сообщении немецких СМИ говорится, что больше всего людей погибло в земле Рейнланд-Пфальц. Премьер этой территории заявила, что от непогоды погибли около 60 человек. Следовательно, в регионе объявлен траур по погибшим — на государственных зданиях будут приспущены все флаги.

Стало известно, что в земле Северный Рейн-Вестфалия погибли еще 43 немцы. Власть на местах уже подтвердила эту информацию.

Известно, что количество жертв стихии будет только расти, ведь более 1300 человек считаются пропавшими без вести.

Речки, вышедшие из берегов, превратились в селевые потоки и буквально сносили все на своем пути, в том числе дома. Без света остались немцы в 150 тысячах домов.

Министерство обороны Германии уже объявило в стране режим военной катастрофы, что позволит значительно расширить полномочия местных органов власти. Поэтому, организованные спасательные команды на местах смогут самостоятельно быстро принимать необходимые решения.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что высшим приоритетом бундесвера является помощь западным регионам Германии в борьбе с последствиями стихии.

А министр внутренних дел Хорст Зеехофер сообщил, что федеральное правительство Германии разрабатывает проект для поддержки пострадавших немцев. Документ предусматривает получение материальной компенсации от государства. Однако чиновник не назвал размера финансовой помощи.

Известно, что от циклона пострадала не только Германия, но и другие страны Западной Европы, в частности, Нидерланды, Франция и Бельгия, где стихия унесла жизни, по меньшей мере, 11 бельгийцев.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что Германию накрыли мощные ливни: есть погибшие и пропавшие без вести.



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Источник: https://www.sueddeutsche.de/panorama/unwetter-deutschland-hochwasser-flutkatastrophe-nrw-1.5352429
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