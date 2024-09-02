Сейчас наблюдается много отчаяния от промежуточных местных выборов в Германии, где победили или очень много голосов набрали партии крайнего левого (BSW) и правого (AfD) пошиба, имеющие связи с Москвой, отметил нардеп Владимир Арьев.

Выборы в Германии

По его словам, во-первых, выборы прошли только в двух землях бывшей ГДР. Там, говорит нардеп, процент леваков был традиционно высоким.

"О росте крайних правых – ну здесь стоит вспомнить историю. Коммунистические органы Восточной Германии формировались из бывших нацистов, поэтому корни остались и ростки ушли", — добавил политик.

Во-вторых, Арьев посоветовал не отчаиваться, а посмотреть на результаты этих земельных выборов по сравнению с 2019 годом и проанализировать положение дел.

"Я вижу, что в этих землях больше всего политически пострадали коммунисты из Die Linke, чьи голоса перешли в BSW. На баланс антиукраинских сил в левом спектре это сильно там не повлияло – Die Linke всегда были откровенно промосковские и агрессивно настроены к Украине", — отметил нардеп.

По поводу роста AfD, говорит политик, это явно реакция на последствия иммиграционной политики, которая ощутимо изменила Германию и не всем это понравилось.

"Вопрос Украины для этой партии не в приоритетах, но AfD является националистической силой и им только нужно четко дать понять негативные последствия поражения Украины для Германии и Европы в целом. А здесь есть что напомнить на исторических примерах", – добавил народный избранник.

При этом он убежден, что внешняя информационная политика Украины должна быть сформирована, наконец, с председателем, а не на откатах из русскоязычных медиа.

"Дипломатия тоже должна быть демонополизирована офисом президента и немедленно. Жизненно важно комплексно работать как с истеблишментом Германии, так и с избирателями, с обществом. Они не будут думать об Украине каждый день, потому что это не их государство, но в сухом остатке всегда должны вспоминать возможные катастрофические проблемы для своей страны в случае усиления России за счет Украины. Пока у них четкой картины до сих пор нет. Большие выборы в Бундестаг будут в следующем году. Время у нас пока есть. Как и все шансы его упустить", — отметил Арьев .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Берлине рассказали о том, что будет с поддержкой Украины после выборов.



