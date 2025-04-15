Исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus сложный и вызывает противоречивые мнения. По его словам, существуют как серьезные доводы "за", так и не менее убедительные "против", поэтому решение требует осторожного подхода. Об этом он заявил на съезде Социал-демократической партии Германии, передает ARD.

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Глава Минобороны выразил удивление по поводу того, что темы, связанные с обороной, все чаще обсуждают публично — даже когда речь идет о чувствительных вопросах военной помощи/

Комментируя позицию лидера ХДС Фридриха Мерца относительно потенциальных поставок Taurus исключительно с согласия партнеров по НАТО и ЕС, Писториус отметил:

"Я не знаю ни одной другой страны Европы, которая имеет такую ракетную систему, поэтому говорить об общем решении в этом случае — не совсем корректно".

Между тем, один из потенциальных кандидатов на пост министра обороны — заместитель председателя фракции ХДС Йоган Вадефуль — заявил, что готов искать компромисс с социал-демократами по передаче Taurus. Он убежден, что эти ракеты могут оказаться важным средством давления на Кремль и повлиять на изменение поведения России.

Киев неоднократно обращался к Берлину с просьбой одобрить передачу дальнобойных ракет, которые могли бы значительно усилить обороноспособность ВСУ. Нынешний канцлер Олаф Шольц, однако, последовательно выступает против этого шага.

Недавно Фридрих Мерц публично подтвердил готовность передать Украине ракеты Taurus, однако подчеркнул, что любое решение должно приниматься только в координации с партнерами по Альянсу.

Портал "Комментарии" писал , что передача Германией крылатых ракет большой дальности Taurus украинской армии, по мнению Кремля, может спровоцировать "неизбежное обострение" конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское государственное агентство Интерфакс.