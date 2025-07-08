Taurus для Украины: у Мерца решились на достаточно хитрый шаг

Украина уже не первый год ожидает крылатые ракеты Taurus от Германии. Обсуждение возможности их передачи началось еще при канцлере Олафе Шольце, а с приходом Фридриха Мерца тема вновь набрала обороты. Несмотря на затяжную паузу, вероятность снабжения ракет остается — правда, процесс может состояться в закрытом формате.

Канцлер Германии Фридрих Мерц . Фото: Reuters

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала отметил, что Бундесвер воздерживается от публичных заявлений о содержании новых пакетов помощи, поэтому положительное решение о передаче Taurus Украине может быть принято тайно.

Франция, по его словам, действует в аналогичном ключе. Большинство партнеров Украины, в том числе члены НАТО, вероятно, будут придерживаться такой же осторожной стратегии. Это подтверждает, что тема Taurus не снята с повестки дня и не провальна, как может показаться на первый взгляд.

Чаленко подчеркнул, что правительство Мерца в 2024 году почти вдвое увеличило военное финансирование Украины — с 4 до 9 миллиардов евро. Значительная часть направлена ​​непосредственно на украинский оборонно-промышленный комплекс.

Канцлер ФРГ также обсуждал с президентом Владимиром Зеленским вопрос подготовки украинских военных к работе с ракетами Taurus. По оценке немецкой стороны, обучение будет длительным и технически сложным — оно может занять не менее полугода, и пока остается только вариантом.

Чаленко уточнил, что ждать массовых поставок Taurus не стоит. Речь идет скорее о символическом политическом жесте. Сами ракеты аналогичны британским Storm Shadow и французским SCALP, но для Германии это стало бы важным шагом — даже передача нескольких десятков ракет уже имела бы сильное политическое значение.

Портал "Комментарии" уже писал, что в отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером появились первые признаки напряжения, что может поставить под угрозу единство так называемой "коалиции желающих" — группы стран, активно поддерживающих Украину. Об этом сообщает Politico.