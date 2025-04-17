Taurus никак не помогут Украине: в Rheinmetall озадачили заявлением

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Клименко Елена
Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер выразил скептицизм по поводу эффективности ракет Taurus в войне против России. В интервью изданию Handelsblatt он заявил, что поставки этих дальнобойных систем вряд ли окажут существенное влияние на ситуацию на фронте.
Ракеты Taurus. Фото: DW
По его мнению, настоящим средством, способным изменить динамику боевых действий, является постоянная поставка артиллерийских боеприпасов.
Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус признавал, что вокруг потенциальной передачи Украине ракет Taurus существуют как аргументы "за", так и "против". В то же время он осудил публичные прения по этому поводу, призвав к взвешенности и ответственности.
На днях лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, рассматриваемый как будущий канцлер, заявил, что готов поддержать поставки этих ракет Киеву — но только по согласованию с ключевыми партнерами, в том числе Францией и Великобританией.
Впрочем, генеральный секретарь партнерской ХДС Социал-демократической партии (СДПГ) Маттиас Мирш предположил, что Украина может так и не получить эти ракеты. По его словам, как только Мерц ознакомится с закрытыми аспектами, касающимися Taurus, его позиция может кардинально измениться.
В то же время он добавил, что именно это является главной причиной воздержания Берлина в вопросе передачи ракет.
Портал "Комментарии" уже писал, что официальный Лондон готов поддержать будущее правительство Германии в решении передачи Украины ракет дальнего радиуса действия Taurus.
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