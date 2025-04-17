Taurus никак не помогут Украине: в Rheinmetall озадачили заявлением

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер выразил скептицизм по поводу эффективности ракет Taurus в войне против России. В интервью изданию Handelsblatt он заявил, что поставки этих дальнобойных систем вряд ли окажут существенное влияние на ситуацию на фронте.

Ракеты Taurus. Фото: DW

"Передача Taurus не изменит ход войны. Эти ракеты не являются решающим фактором", — подчеркнул Паппергер.

По его мнению, настоящим средством, способным изменить динамику боевых действий, является постоянная поставка артиллерийских боеприпасов.

"Классические артснаряды — вот что реально сдерживает россиян. Только с их помощью украинские силы могут эффективно обороняться", — подчеркнул он/

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус признавал, что вокруг потенциальной передачи Украине ракет Taurus существуют как аргументы "за", так и "против". В то же время он осудил публичные прения по этому поводу, призвав к взвешенности и ответственности.

На днях лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, рассматриваемый как будущий канцлер, заявил, что готов поддержать поставки этих ракет Киеву — но только по согласованию с ключевыми партнерами, в том числе Францией и Великобританией.

Впрочем, генеральный секретарь партнерской ХДС Социал-демократической партии (СДПГ) Маттиас Мирш предположил, что Украина может так и не получить эти ракеты. По его словам, как только Мерц ознакомится с закрытыми аспектами, касающимися Taurus, его позиция может кардинально измениться.

"Германия не стремится быть стороной конфликта и не хочет провоцировать дальнейшую эскалацию", — пояснил Мирш.

В то же время он добавил, что именно это является главной причиной воздержания Берлина в вопросе передачи ракет.

Портал "Комментарии" уже писал, что официальный Лондон готов поддержать будущее правительство Германии в решении передачи Украины ракет дальнего радиуса действия Taurus.