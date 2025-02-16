Владимир Путин уже давно стремится расширить свое влияние в Европе. При новой администрации США под руководством Дональда Трампа ему могут открыться новые возможности для достижения этой цели, пишет The New York Times.

Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности Путин призвал к сокращению американского влияния в Европе и установлению нового баланса сил. Тогда его инициатива не была поддержана.

В 2025 году, на той же конференции, американские чиновники дали понять, что Путин может достичь своих целей. Речи министра обороны США Пита Гегсета и вице-президента Джей Ди Венса вызвали у европейских представителей опасения, что новая администрация может снизить свое сотрудничество с Европой или даже отказаться от нее.

"Кремль с самого начала Холодной войны стремился лишить США их роли главного гаранта европейской безопасности. Путин, без сомнений, воспользуется любыми шансами, которые ему предоставит новая администрация", — отметил Эндрю С. Вайс, вице-президент Фонда Карнеги.

В публикации также упоминается, что присутствие американских войск в Западной Европе послужило основой для 80-летнего мира после Второй мировой войны. Однако, во время своего выступления в Варшаве 14 февраля, Гегсет предупредил европейских лидеров о том, что США не будут всегда оставаться там. К тому же на конференции в Мюнхене Венс заявил, что основной угрозой для США сейчас не Россия или Китай, а именно Европа.

Ранее "Комментарии" писали, что пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп, президент США, может приехать в Россию в любое время, когда ему будет удобно.