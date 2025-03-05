Трамп и Путин в шоке: в Европе может появиться новое ядерное государство

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Ткачик Олеся
На фоне 80-летия победы над нацизмом согласовано решение о ремилитаризации Германии. Будущая коалиция готова пересмотреть политику, уходящую корнями в 1940-е годы, заявил политолог Алексей Копытько.
Ядерное оружие
По его словам, без этого никакие оборонные задачи в Европе решить невозможно, но вслух об этом говорить было не в тренде.
После этого, говорит Копытько, на повестке неизбежно оказываются два вопроса, которые десятилетиями оставались фигурами умолчания. Первый – это предоставление Германии статуса постоянного члена Совбеза ООН. Второй – превращение Германии в ядерное государство.
При этом Копытько добавил, что потенциальный канцлер уже затронул тему европейского "ядерного зонтика". Более чем очевидно, что Франция и Британия это задачу не вытянут, подчеркнул эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп рассматривает вариант выведения американских войск из Европы. При этом, он собирается наладить отношения с Путиным, ценой Украины, что является угрозой для всей Европы. Американский президент считает США и РФ двумя сверхгосударствами, которые могут себе позволить договориться о разделении мира. При этом интересы других государств Трамп не собирается учитывать.
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