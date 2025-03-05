Трамп и Путин в шоке: в Европе может появиться новое ядерное государство

На фоне 80-летия победы над нацизмом согласовано решение о ремилитаризации Германии. Будущая коалиция готова пересмотреть политику, уходящую корнями в 1940-е годы, заявил политолог Алексей Копытько.

Ядерное оружие

По его словам, без этого никакие оборонные задачи в Европе решить невозможно, но вслух об этом говорить было не в тренде.

"Путин загнал Швецию и Финляндию в НАТО, Трамп (который, кстати, наполовину немец) реанимировал бундесвер", — отметил эксперт.

После этого, говорит Копытько, на повестке неизбежно оказываются два вопроса, которые десятилетиями оставались фигурами умолчания. Первый – это предоставление Германии статуса постоянного члена Совбеза ООН. Второй – превращение Германии в ядерное государство.

При этом Копытько добавил, что потенциальный канцлер уже затронул тему европейского "ядерного зонтика". Более чем очевидно, что Франция и Британия это задачу не вытянут, подчеркнул эксперт.

"Думаю, если курс на сокращение военного присутствия США не будет пересмотрен, то очень скоро развернётся дискуссия о ядерном оружии для Германии. Сначала неизбежно будут крики "никогда! это невозможно!". А потом всё изменится", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп рассматривает вариант выведения американских войск из Европы. При этом, он собирается наладить отношения с Путиным, ценой Украины, что является угрозой для всей Европы. Американский президент считает США и РФ двумя сверхгосударствами, которые могут себе позволить договориться о разделении мира. При этом интересы других государств Трамп не собирается учитывать.



