Трамп нашел «губернатора» для Канады в составе США

Будущий президент США Дональд Трамп продолжает поражать резонансными заявлениями. Среди его последних идей – присоединение Канады к Соединенным Штатам как 51-му штату.

Дональд Трамп

В начале ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил 47-й президент страны, представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

Трамп решил вмешаться в политическую жизнь Канады, предложив легендарному хоккеисту Уэйну Грецки стать премьер-министром своей страны, сообщает New York Post.

"Я только что встретился с Уэйном Грецки, которого в хоккейных кругах называют "Великим". Почему бы ему не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который скоро может стать постом губернатора Канады? Он легко выиграет, даже без избирательной кампании. Хотя он не заинтересован, я считаю, что канадцы должны начать движение "Задрафтуйте Вейна Грецки". Это было бы интересно наблюдать", — заявил Трамп.

Ранее политик называл действующего премьер-министра Канады в шутку "губернатором" и убеждал канадцев, что интеграция в США позволит снизить их налоги на 60%.

При этом известно, что 63-летний Уэйн Грецки — одна из самых ярких фигур в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сент-Луис Блюз и Нью-Йорк Рейнджерс.

Грецки — самый результативный игрок в истории НХЛ с рекордными 2857 очками и 894 голами в 1487 матчах. В составе сборной Канады он отметился 26 голами в 55-ти матчах.

Издание отмечает, что хотя заявления Трампа, вероятно, носят шутливый характер, они вызвали волну обсуждений как в Канаде, так и в США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп обещает канадцам бонусы, если они согласятся стать частью США.



