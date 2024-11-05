Трамп не удержался в день выборов: о чем заявил кандидат в президенты

В Соединенных Штатах Америки продолжаются выборы нового президента страны. Главная гонка развернулась между кандидатами Камиллой Гаррис и Дональдом Трампом. В день голосования кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подал заявление в день выборов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "РБК-Украина".

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Кандидат в президенты выразил уверенность в своих силах. Он отметил, что на выборах энтузиазм избирателей зашкаливает. И это значит, что очереди на участках будут длинными.

"Мне нужно, чтобы вы отдали свой голос, сколько бы времени это заняло. Оставайтесь в очереди! Радикальные коммунисты-демократы хотят, чтобы вы собрали вещи и отправились домой. Вместе мы одержим большую победу и снова сделаем Америку великой", — добавил он. , обращаясь к своим фанатам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, вице-президент США и кандидат от демократов на выборах президента Камала Гаррис в первом своем заявлении в день выборов, призвала американцев идти на участки и голосовать. По ее словам, это день, когда голос каждого американца может быть услышан. Камала Гаррис в Twitter опубликовала сообщение с призывом идти на выборы.

Напомним, что действующий президент Джо Байден в день выборов будет оставаться в Белом и проведет спокойный день.

Сегодня утром у Белого дома строители продолжают возводить трибуны для инаугурационного парада, до которого осталось всего 76 дней. "В Белом доме президент Джо Байден проведет спокойный день выборов, поскольку он ждет, передаст ли он власть женщине, которую он избрал своим напарником, вернется ли к мужчине, которого он победил, чтобы выиграть должность четыре года назад", — сообщают СМИ.



