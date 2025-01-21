Трамп уже в Белом доме: Шольц намекнул, наступил ли теперь конец помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает сокращения помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки на фоне прихода к власти 47 президента США Дональда Трампа, который 20 января официально вступил в должность. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Шольц заявил на мероприятии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Я не ожидаю немедленного сокращения поддержки Украины со стороны США в ближайшем будущем. Мы увидим, что произойдет в долгосрочной перспективе", – заявил канцлер Германии.

Свою позицию политик обосновал тем, что Дональд Трамп намерен найти пути разрешения конфликта в ближайшее время и обсудить этот вопрос с правителем РФ Владимиром Путиным.

В то же время Олаф Шольц подчеркнул, что решение войны, которую РФ ведет против Украины, не должно состояться из-за глав украинцев и Европы.

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Также издание "Комментарии" сообщало — дружеские отношения миллиардера Илона Маска с ультраправыми "ставит под угрозу" демократию в Европе. Такое заявление в ходе пресс-конференции в Берлине сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Politico.

"Он (Илон Маск – ред.) поддерживает ультраправых повсюду в Европе — в Великобритании, Германии, многих других странах — и это то, что абсолютно неприемлемо. Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество, и это необходимо критиковать", — подчеркнул политик.

По словам Олафа Шольца, он не против того, чтобы Маск выражал свою свободу слова, однако добавил, что переход миллиардера на сторону ультраправых, то ли из бизнес-интересов, то ли по причинам, связанным с его собственной политической позицией, неприемлем .



