Трамп уже в Белом доме: Шольц намекнул, наступил ли теперь конец помощи Украине

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает сокращения помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки на фоне прихода к власти 47 президента США Дональда Трампа, который 20 января официально вступил в должность. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Шольц заявил на мероприятии Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Свою позицию политик обосновал тем, что Дональд Трамп намерен найти пути разрешения конфликта в ближайшее время и обсудить этот вопрос с правителем РФ Владимиром Путиным.
В то же время Олаф Шольц подчеркнул, что решение войны, которую РФ ведет против Украины, не должно состояться из-за глав украинцев и Европы.
Читайте на портале "Комментарии" — что происходит в Германии: почему пошли разговоры о блокировании помощи Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало — дружеские отношения миллиардера Илона Маска с ультраправыми "ставит под угрозу" демократию в Европе. Такое заявление в ходе пресс-конференции в Берлине сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Politico.
По словам Олафа Шольца, он не против того, чтобы Маск выражал свою свободу слова, однако добавил, что переход миллиардера на сторону ультраправых, то ли из бизнес-интересов, то ли по причинам, связанным с его собственной политической позицией, неприемлем .
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