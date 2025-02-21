История о связях Дональда Трампа с советскими спецслужбами приобрела новый поворот после заявлений эксглавы КНБ Казахстана Альнура Мусаева. По его словам, еще до распада СССР Трамп стал объектом вербовки КГБ, получив псевдоним "Краснов". Эти рассказы заставляют задуматься о том, какие тайны может скрывать политический путь президента США.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Альнур Мусаев, служивший в 6-м управлении КГБ, рассказал на своей странице в Facebook, что именно в 1987 году Дональд Трамп стал объектом внимания советских спецслужб. По словам Мусаева, его отдел имел целью привлекать бизнесменов из капиталистических стран, а Трамп был идеальным кандидатом для вербовки.

В 1987 году я служил в 6-м Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы 6 Управления было вербовка бизнесменов капиталистических стран. Именно в этом году нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом "Краснов", – говорится в сообщении.

Мусаев также подчеркнул, что в деятельности спецслужб возможны даже самые невероятные сценарии. Как утверждает бывший руководитель КНБ Казахстана, Дональд Трамп был идеальным кандидатом для вербовки, поскольку обладал определенными чертами, которые делали его уязвимым к влиянию. Мусаев утверждает, что Кремль на протяжении десятилетий имел компромат на Трампе и активно поддерживал его карьеру в США.

В 2018 году Мусаев также поделился своим взглядом на политическую ситуацию в США, где Трамп находился под постоянным влиянием Кремля. Он подчеркнул, что хотя в Вашингтоне пытаются скрыть это, со временем могут быть объявлены расследования и даже попытки импичмента. Но правящая элита США не хочет признать, что их президент находится под контролем России.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп заявил, что участие президента Владимира Зеленского в переговорах между Соединенными Штатами и Россией не является приоритетным.