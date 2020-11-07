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Главная Новости Мир Германия Тысячи людей в Лейпциге протестуют против Сovid-ограничений в Германии
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Тысячи людей в Лейпциге протестуют против Сovid-ограничений в Германии

Тысячи людей вышли на площадь в Лейпциге, протестуя против новых карантинных ограничений

сегодня, 16:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

В субботу в центре Лейпцига тысячи людей вышли на протест против введенных правительством ограничений, призванных замедлить распространение коронавируса. Суд в последний момент отклонил прошение перенести акцию в другое место. Подробности о решении суда не сообщаются, пишет AP.

Тысячи людей в Лейпциге протестуют против Сovid-ограничений в Германии

Фото: протесты в Лейпциге

Протестующие несут немецкие флаги, а одна женщина с табличкой "За правду, справедливость и свободу" надела маску на глаза, оставив открытыми нос и рот.

"Трудно объяснить, почему разрешено собираться только двум семьям, но при этом 16 000 человек могут проводить демонстрации на одной площади", — заявил информационному агентству dpa Матиас Хасберг после решения апелляционного суда.

Напомним, в понедельник вступили в силу новые ограничения в стране: бары, рестораны, развлекательные и спортивные сооружения были закрыты. Магазины и школы остаются открытыми.

Ранее "Комментарии" сообщали, что житель Германии брызгал в людей из баллончика, чтобы не нарушать социальную дистанцию во время пандемии коронавируса. Мужчина использовал перцовый баллончик против всех, кто хотел нарушить правила.




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Источник: https://apnews.com/article/virus-outbreak-leipzig-61b0cc4fbadb95c37d901fd26b15a38a
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