У Мерца анонсировали важное решение по Украине накануне зимы: что известно

Германия выделит Украине дополнительные €40 млн на зимнюю помощь из-за усиленных атак России на энергетическую инфраструктуру страны. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль в преддверии встречи министров стран G7 в Канаде.

По словам Вадефуля, главная цель помощи – обеспечить украинцам тепло и свет в домах и не разрешить России морально сломать тех, кто защищает свою Родину.

"Мы помогаем сохранить тепло и свет в домах и гарантируем, что Россия не достигнет своей цели — морально сломать обороняющих страну своими целенаправленными террористическими атаками на гражданские газовые и отопительные системы", — отметил министр.

Ранее сообщалось, что правительство Германии планирует значительно увеличить военную и финансовую поддержку Украины в 2026 году, выделив около €3 млрд. Для реализации этого решения Берлин готовит соответствующие поправки в бюджет на следующий год.

Параллельно министры финансов стран Европейского Союза соберутся 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить пути долгосрочной финансовой поддержки Украины. Эта встреча состоится после того, как 23 октября лидеры ЕС обязались покрыть финансовые потребности Киева на 2026–2027 годы и поручили Еврокомиссии разработать механизмы для реализации этого плана.

