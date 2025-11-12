logo_ukra

Німеччина У Мерца змінили ставлення щодо підтримки України: озвучено несподіване рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

У Мерца змінили ставлення щодо підтримки України: озвучено несподіване рішення

Берлін планує внести зміни до бюджету 2026 року для додаткової підтримки України на €3 млрд

12 листопада 2025, 09:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Німеччина виділить Україні додаткові €40 млн на зимову допомогу через посилені атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль напередодні зустрічі міністрів країн G7 у Канаді.

Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

За словами Вадефуля, головна мета допомоги – забезпечити українцям тепло та світло в домівках і не дозволити Росії морально зламати тих, хто захищає свою Батьківщину.

"Ми допомагаємо зберегти тепло й світло в домівках і гарантуємо, що Росія не досягне своєї мети – морально зламати тих, хто обороняє країну, своїми цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газові та опалювальні системи", – зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини планує значно збільшити військову та фінансову підтримку України у 2026 році, виділивши на це близько €3 млрд. Для реалізації цього рішення Берлін готує відповідні поправки до бюджету на наступний рік. 

Паралельно міністри фінансів країн Європейського Союзу зберуться у Брюсселі 13 листопада, щоб обговорити шляхи довгострокової фінансової підтримки України. Ця зустріч відбудеться після того, як 23 жовтня лідери ЄС взяли на себе зобов’язання покрити фінансові потреби Києва на 2026–2027 роки та доручили Єврокомісії розробити механізми для реалізації цього плану.

Як вже писали "Коментарі", Кабінет Міністрів України прийняв рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко у своєму Telegram. За її словами, на час відсторонення виконання обов’язків міністра юстиції покладено на заступницю з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Рішення ухвалили під час позачергового засідання уряду вранці 11 листопада.

 



