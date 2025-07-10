У Мерца лопнуло терпение по поводу Фицо и Трампа: канцлер ФРГ обратился с ультиматумом

Канцлер Германии Фридрих Мерц публично призвал Словакию и ее премьер-министра Роберта Фицо прекратить блокировку 18-го пакета санкций ЕС против России. Соответствующее заявление он сделал на конференции по восстановлению Украины в Риме, сообщает The Guardian.

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

Мерц напомнил, что Украина продемонстрировала готовность к переговорам с Россией по достижению справедливого мира, однако сама РФ не проявляет подобных намерений и ежедневно продолжает агрессивные действия. Канцлер подчеркнул: долг Европы — усилить давление на Кремль, чтобы изменить планы Путина и заставить его к дипломатии.

"Наш сигнал четкий: мы не отступим", — подчеркнул Мерц.

В своей речи канцлер также обратился к американскому политикуму и лично президенту Дональду Трампу. Он призвал США оставаться единым фронтом с Европой в поддержке глобальной стабильности:

"У нас есть общая цель — защищать мировой порядок. Мы на одной стороне — оставайтесь с нами", — заявил немецкий лидер.

Коснувшись темы послевоенного обновления, Мерц сравнил ситуацию с опытом Германии после Второй мировой. По его словам, модель украинского Фонда развития бизнеса во многом напоминает послевоенные инструменты, которые использовались для восстановления Западной Германии.

Он подчеркнул, что ряд механизмов того периода может быть актуален и сейчас.

"Исторические параллели не всегда точны, но некоторые принципы остаются действенными", — сказал Мерц.

Кроме того, канцлер анонсировал активизацию сотрудничества в оборонно-промышленной сфере и подтвердил поддержку членства Украины в Европейском Союзе.

"Мы безоговорочно поддерживаем вступление Украины в ЕС", — подытожил он.

Словакия продолжает блокировать новые санкции, в частности из-за несогласия с планами ЕС по прекращению импорта российского газа. После прихода к власти Роберта Фицо Братислава все чаще озвучивает пророссийские месседжи, ссылаясь на "национальные экономические интересы". Схожую позицию стабильно занимает и Венгрия.

Как уже писали "Комментарии", в 2024 году угрозы национальной безопасности Чехии достигли одного из самых высоких уровней за последнее десятилетие — основной причиной стала активизация деятельности Российской Федерации.