У Мерца призвали нанести РФ наибольший удар: громкое заявление

Новое правительство Германии придерживается мнения, что Европа должна перестать действовать осторожно в вопросе санкций против России. Как заявил глава администрации канцлера Торстен Фрей в интервью Reuters, пора принимать решительные шаги — в частности, относительно российского газа и урана.

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Фрей отметил, что 18-й пакет санкций ЕС, работа над которым началась 20 мая, должен быть максимально жестким. По его мнению, он должен содержать меры, способные повлиять даже на другие страны Евросоюза, но будут действительно действенными против РФ.

"Мы должны оставить привычную зону комфорта и перейти к действиям, выходящим за пределы нынешних ограничений", — подчеркнул Фрей.

На уточняющий вопрос о возможных запретах на импорт российского газа или урана, а также об использовании замороженных активов РФ, он ответил, что именно такие шаги нанесут Кремлю настоящий удар и будут иметь реальный эффект.

Фрей также поддержал идею введения санкций против газопровода "Северный поток", проходящего по дну Балтийского моря.

В то же время, немецкий чиновник обвинил Владимира Путина в отсутствии стремления к миру. По его словам, даже во время недавних переговоров в Стамбуле Россия не прекращала обстрелы Украины, а наоборот — наращивала атаки. Это, по его мнению, говорит о том, что Путин просто затягивает время.

Также Фрей допустил, что Берлин может увеличить военную помощь Украине, хотя точных объемов пока не назвал.

Портал "Комментарии" уже писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц пытается сделать армию ФРГ сильнейшей в Европе на фоне угрозы со стороны Москвы.