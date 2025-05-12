У Мерца решили действовать радикально: какое решение ждут от Путина до конца дня

Как передает портал "Комментарии", правительство Германии выдвинул диктатору РФ Владимиру Путину требование согласиться на 30-дневное прекращение огня до конца 12 мая. Иначе начнется подготовка к новым санкциям.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус отметил, условия для Владимира Путина были приняты в координации с европейскими партнерами.

"Когда день закончится, будет начата подготовка к санкциям на уровне политических советников. В то же время мы готовим 17-й пакет санкций в Брюсселе", – сказал он.

По его словам, возможные стамбульские переговоры в четверг, 15 мая, не влияют на требование прекратить огонь уже 12 мая.

"Президент Украины в любом случае может свободно искать диалог. Я думаю, что он демонстрирует свою готовность не уклоняться от переговоров, тогда как другая сторона переговоров, очевидно, еще не решила, как она видит четверг для себя или не знает, как она хочет начать переговоры", – сказал Корнелиус.

При этом спикер дипломатично ушел от ответа на вопрос журналиста, будет ли поставлять Германия ракеты Taurus в случае невыполнения Путиным условий ультиматума.

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия призывает Россию согласиться на прекращение огня и предупреждает о серьезных последствиях в случае отказа. Как заявил представитель немецкого МИД Иоганн Вадефул, официальный Берлин ожидает, что Кремль наконец-то продемонстрирует готовность к деэскалации ситуации и дальнейшему диалогу с Украиной. Его слова приводит британское издание The Guardian.

По словам Вадефула, первым и ключевым шагом к мирным переговорам должно стать реальное прекращение огня со стороны РФ. Если Москва продолжит вооруженную агрессию и отвергнет предложения мира, Германия совместно с партнерами по ЕС и НАТО будет рассматривать новые пакеты санкций, а также усилит военную поддержку Украины, в частности поставками дополнительного вооружения.



