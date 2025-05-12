У Мерца решили действовать радикально: какое решение ждут от Путина до конца дня

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", правительство Германии выдвинул диктатору РФ Владимиру Путину требование согласиться на 30-дневное прекращение огня до конца 12 мая. Иначе начнется подготовка к новым санкциям.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус отметил, условия для Владимира Путина были приняты в координации с европейскими партнерами.
По его словам, возможные стамбульские переговоры в четверг, 15 мая, не влияют на требование прекратить огонь уже 12 мая.
При этом спикер дипломатично ушел от ответа на вопрос журналиста, будет ли поставлять Германия ракеты Taurus в случае невыполнения Путиным условий ультиматума.
Читайте также на портале "Комментарии" — Германия призывает Россию согласиться на прекращение огня и предупреждает о серьезных последствиях в случае отказа. Как заявил представитель немецкого МИД Иоганн Вадефул, официальный Берлин ожидает, что Кремль наконец-то продемонстрирует готовность к деэскалации ситуации и дальнейшему диалогу с Украиной. Его слова приводит британское издание The Guardian.
По словам Вадефула, первым и ключевым шагом к мирным переговорам должно стать реальное прекращение огня со стороны РФ. Если Москва продолжит вооруженную агрессию и отвергнет предложения мира, Германия совместно с партнерами по ЕС и НАТО будет рассматривать новые пакеты санкций, а также усилит военную поддержку Украины, в частности поставками дополнительного вооружения.
Новости