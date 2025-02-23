Избиратели в Германии проголосовали на решающих национальных выборах в воскресенье. Данные раннего экзит-пола показывают, что лидируют консерваторы лидера оппозиции Фридриха Мерца.

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Это также указывает на то, что Альтернатива для Германии может получить сильнейший результат для ультраправой партии со времен Второй мировой войны, пишет издание Associated Press.

Отмечается, что избирательные участки были закрыты, а подсчет голосов начался сразу после завершения голосования. Окончательные официальные результаты ожидаются утром в понедельник.

“На должность следующего лидера Германии претендуют четыре кандидата: действующий канцлер Олаф Шольц из левоцентристских социал-демократов; Фридрих Мерц из основной консервативной партии Христианско-демократический союз; нынешний вице-канцлер Роберт Хабэк, представитель зеленых экологов; и Алиса Вайдель из ультраправой, антимиграционной Альтернативы для Германии или AfD”, — напомнило издание.

Генеральный секретарь социал-демократов канцлера Олафа Шольца Маттиас Миерш назвал результаты выборов "историческим поражением". Партия, похоже, может занять третье место.

"Это очень, очень серьезно", — сказал Мирш.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц признал свое поражение на сегодняшних выборах в Бундестаг. Он также взял на себя ответственность за результаты и поздравил победителя Фридриха Мерца.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что его партия выиграла выборы после оглашения результатов экзит-пола.

Президент США Дональд Трамп уже поздравил консерваторов с победой.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", на пресс-конференции после форума "Украина. Год 2025", который состоялся накануне третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины, рассказал кто именно требует проведения в Украине выборов.



